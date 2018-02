Meer productielocaties aangetroffen en een stijging van het aantal dumpingen

Door extra opsporingscapaciteit is een stijging waargenomen in het aantal aangetroffen productielocaties. Dit is gegaan van 61 naar 82 stuks (+21) (labs/kristallisatie-/tabletteerplaatsen) in Nederland. De stijging van het aantal aangetroffen labs is in de provincie Noord Brabant het grootst. In Gelderland is er een daling van aangetroffen labs.