Politie, OM en NFI klaar voor grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit

Ruim 21.500 mannen hebben een uitnodiging gekregen om vrijwillig hun DNA af te geven. Vanaf 24 februari tot en met 18 maart kunnen zij hiervoor terecht op 6 afnamelocaties in Brunssum, Heerlen, Heibloem en Landgraaf. Volgens projectleider Hans Ramaekers is iedereen klaar voor deze grote logistieke operatie: 'Per dag zijn zo’n honderd collega’s in touw om de afnames in goede banen te leiden. Dat gebeurt drie weken lang, zeven dagen per week. Per dag wordt gemiddeld 1250 keer wangslijm afgenomen.' Op alle afnamelocaties zijn zogenaamde straatjes ingericht, bemand door vijf gecertificeerde politiemedewerkers met ieder een eigen rol.