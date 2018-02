Politie houdt drie verdachten aan voor poging plofkraak

Aanhouding op heterdaad

Om ongeveer 03.45 uur drongen twee mannen een winkel aan de Scharenburg binnen. Zij hadden een ruit vernield om bij de winkel binnen te komen en de in de winkel geplaatste pinautomaat tot ontploffing te brengen. De twee hadden gereedschap en explosieven bij zich maar voordat zij hun werk konden afmaken, was de gealarmeerde politie ter plaatse en hield de beide mannen aan. In de omgeving hield de politie een derde verdachte aan. De twee mannen in de supermarkt waren een 23- en 24-jarige man uit Utrecht. De derde verdachte die in de omgeving werd aangehouden, was een 30-jarige man uit Utrecht.

Politie start onderzoek

In het pand trof de politie explosieven en gereedschap aan. Ook trof de politie een bromfiets en twee voertuigen aan op de Scharenburg. De politie nam het gereedschap, de bromfiets en de voertuigen in beslag en deze worden onderzocht op sporen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwam ter plaatse om vast te stellen of de situatie veilig was. Zij stelden de explosieven veilig en namen deze mee. Toen de situatie veilig was, startte de politie meteen een uitgebreid onderzoek op en rondom de plaats van de plofkraak.

Ram- en plofkraken hoge prioriteit

Landelijk hebben ram- en plofkraken een hoge prioriteit bij de politie. Dit omdat het gebruik van explosieven veel gevaar oplevert voor de omgeving. De politie is dan ook blij met dit resultaat.

(2018082639)