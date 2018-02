Gokzuil aangetroffen; actie tegen illegaal gokken

Aanleiding om het pand te controleren was een anonieme tip over de mogelijke aanwezigheid van gokapparatuur. In het pand werd inderdaad is een zogenoemde gokzuil aangetroffen. Gokzuilen zijn computers met een internetverbinding die zo zijn ingericht en ingesteld, dat een consument kan wedden op sportwedstrijden.

De Kansspelautoriteit las aan de hand van software de gokzuil uit. Op basis van de rapportage van de toezichthouder neemt de gemeente Nijmegen een beslissing over het wel of niet opleggen van een bestuurlijke maatregel tegen de ondernemer.