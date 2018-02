Meer inzet in Oost-Nederland rond drugslabs en -dumpingen

Bekeken over heel 2017 is het aantal dumping van synthetische drugs groter dan in 2016. Begin dit jaar maakte de politie in Oost-Nederland al bekend dat er rond 70 drugsdumpingen waren. Uit een telling van de Landelijke Eenheid is duidelijk geworden dat in 44 gevallen het gaat om afval van synthetische drugsproductie. In een vorige telling stond dit aantal nog op 25 (stijging van 44 procent). De meeste drugsdumpingen waren in het zuidelijke deel van Gelderland. Overigens is vastgesteld dat de andere dumpingen afval was van cocaïne- en heroïnehandel. Dat maakt nog eens duidelijk dat er zware criminaliteit achter de dumpingen zit.