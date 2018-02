Man aangehouden voor mishandeling voetbaltrainer

Een oplettende politieman zag de verdachte donderdagavond bij een voetbalvereniging elders in Zwolle en sloeg aan op het signalement. Hierop werden collega’s ingeschakeld. Die konden de man even later aanhouden. Verder onderzoek moet uitwijzen of hij betrokken is bij de mishandeling op 14 februari en mogelijk ook een eerdere mishandeling in december 2017. Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.

(2017561826 en 2018069929)