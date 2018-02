Verdachten aangehouden in onderzoek naar beroving

Beide verdachten, een 20-jarige Amsterdammer en een 24-jarige man uit Krommenie, zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De rechter-commissaris heeft beslist dat beiden langer vastgehouden moeten worden.

Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

---------

Eind oktober 2017 werd onderstaand persbericht gepubliceerd:

Getuigen gezocht van beroving in Zaandam

30-10-2017 - Zaandam - De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de beroving van een pizzakoerier.

In de nacht van zondag op maandag werd een pizzakoerier rond 01:00 uur beroofd van zijn bezittingen. Drie onbekend gebleven daders bedreigden de pizzakoerier in de Indigostraat in Zaandam en dwongen hem geld en goederen af te staan. Ook werd de pizzakoerier hierbij mishandeld, waardoor hij lichtgewond raakte. De man hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie is direct na de melding op zoek gegaan naar de daders. Deze drie daders werden niet meer aangetroffen. De politie heeft de locatie van de beroving onderzocht op technische sporen, buurtonderzoek gehouden en een speurhond werd ingezet.

Getuigenoproep

De recherche doet nader onderzoek en is op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien in de Indigostraat of in de directe omgeving, dat te maken kan hebben met deze beroving. Heeft u iets gezien dat de recherche verder kan helpen met het onderzoek? Belt u dan s.v.p met tel.nr: 0900-8844 of doet u melding via internet, via een contactformulier

Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2017223649