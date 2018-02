Vrouw onder verdachte omstandigheden overleden

Rond 09.38 uur kwam op de meldkamer van de politie een melding binnen van een reanimatie van een vrouw. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij in de loop van de ochtend overleed. De recherche heeft in de woning van de vrouw een onderzoek ingesteld en sporen door Forensische Opsporing veilig laten stellen. Bij het onderzoek rond de woning is een speurhond en een politieheli ingezet.