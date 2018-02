Politie houdt verdachten aan voor schietincident Rotterdam

De verdachten zijn 28 en 24 jaar oud en komen uit Rotterdam.

Die zondag werd het slachtoffer iets voor vier uur neergeschoten. Hij werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels gaat het beter met hem.

De politie stelde op 21 januari direct een onderzoek in en hield dezelfde dag drie Rotterdammers van 24, 26 en 45 jaar oud. Zij werden later heengezonden, maar zijn nog wel verdachten.