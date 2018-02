Vreemdelingen uit auto gehaald

Inzittenden van een auto kregen het in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 februari behoorlijk benauwd toen medewerkers van de Douane hen aan de kant zetten voor een controle. Bij de controle bleken drie van de vier inzittenden geen identiteitsbewijs te kunnen tonen. De politie kreeg daardoor het vermoeden dat het om mensensmokkel zou gaan. Daarvoor werd de 48-jarige bestuurder uit Rotterdam aangehouden alsook een 33-jarige man uit het Verenigd Koninkrijk. De andere twee inzittenden, Irakezen van 15 en 36 jaar, werden meegenomen omdat ze geen identiteitsbewijzen bij zich hadden. De inbrekerswerktuigen die in de auto werden gevonden, zijn in beslag genomen.

Bij de doorzoeking in de woning van de Rotterdammer vond de politie een gaspistool. Een in de woning aanwezige man van 24 jaar werd daarop ook aangehouden. Hij heeft een dagvaarding gekregen en mag zich later verantwoorden voor de politierechter.

De 48-jarige en 33-jarige man, die verdacht worden van mensensmokkel, zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor 14 dagen langer vastgezet. De twee vreemdelingen zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.