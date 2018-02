Politie zoekt getuigen van een babbeltruc

Beroving of diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Lees hier meer over babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc. (https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html#alinea-title-wat-is-een-babbeltruc