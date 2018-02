Twee aanhoudingen na achtervolging

Maar niet lang na het kwijtraken meldde zich een getuige die had gezien dat een auto met gedoofde lichten de Calèche in was gereden. En daar vonden de agenten inderdaad de auto. In de bosjes lagen wat spullen die bij de auto hoorde en ook een man. De man, een 23-jarige inwoner van Best, werd aangehouden in verband met de verkeersovertredingen. Er werd een zoektocht opgestart naar de twee verdachte. De agenten merkten opvallend gedrag op van een auto die daar in het rond reed. Ze zagen dat er familie inzat van de vermiste verdachte van wie de agenten de identiteit ondertussen achterhaald hadden. Ze wisten dat deze verdachte een rijontzegging had maar dit al vaker had overtreden. Het duurde niet lang totdat ze ook deze verdachte, een 28-jarige man uit Oosterhout, aan konden houden net voordat hij bij zijn familie in wilde stappen. Beide mannen zijn aan het bureau ingesloten en er zal onderzocht worden wie er gereden had.