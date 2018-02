Man ernstig gewond bij steekincident

Bij de politie kwam even na 20.00 uur een melding binnen van het steekincident. De man werd even daarvoor meerdere keren gestoken op straat en wist ondanks zijn verwondingen aan te bellen bij mensen uit de buurt. Hij is vervolgens zwaargewond overbracht naar het ziekenhuis, waar hij wordt behandeld.



Er is uitgebreid sporenonderzoek verricht en de recherche onderzoekt de toedracht. Het ziet er op dit moment naar uit dat er sprake is geweest van een uit de hand gelopen ruzie. Het slachtoffer zou daarbij door een bekende meerdere keren gestoken zijn. De politie heeft een verdachte op het oog en is op zoek naar de man.