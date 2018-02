Aanhoudingen in onderzoek naar digitale afdreiging KPN

Na een intensieve samenwerking met KPN en tactisch en digitaal onderzoek kon de politie een verdachte in Rotterdam en een verdachte in Dolny Kubin in Slowakije aanhouden. De politie heeft hun woningen doorzocht en verschillende digitale gegevensdragers zoals mobiele telefoons en laptops in beslag genomen om verder onderzoek te kunnen doen. Op dit moment van het onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat daadwerkelijk de beveiliging is doorbroken.