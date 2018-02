Aantal overvallen en plofkraken daalt licht

Het afgelopen jaar waren er 1106 overvallen. De dalende trend van de afgelopen jaren wordt daarmee doorgezet. In 2009 waren er nog 2898 overvallen. Het aantal plofkraken op geldautomaten kwam in 2017 uit op 87, eveneens een daling ten opzichte van een jaar eerder. Opvallend is dat de daders steeds zwaardere middelen gebruiken. Dat zorgt voor een groter gevaar voor de omgeving en grotere schade aan gebouwen.