Drugs en wapens aangetroffen in drugsonderzoek

Naar aanleiding van een eerder onderzoek deed de politie op donderdagochtend een inval in een woning in Dongen. In de woning werd 220 kilo Apaan aangetroffen.

Van Apaan maakt men BMK. BMK is weer nodig om amfetamine te maken. Van 220 kilo Apaan kan je uiteindelijk ongeveer 420 kilo amfetamine maken. Naast deze stof werd ook een vuurwapen, drie stroomstootwapens en 10.000 euro ingeslaggenomen.

De 33-jarige bewoner is aangehouden en zal vandaag worden voorgeleid voor de rechter commissaris in Den Bosch.

Dit onderzoek deed de Nederlandse politie in nauwe samenwerking met de Belgische politie. In een eerder stadium zijn al 17 verdachten aangehouden en al 32 doorzoekingen gedaan