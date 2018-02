Je telefoon of laptop achterlaten in de auto? Zet ‘m uit!

Het lijkt zo onschuldig; even een drankje doen en de tablets, waarop de kinderen op de achterbank net online een spelletje hebben gedaan, voor dat uurtje verstoppen onder de voorstoel. Het risico dat de ruit er na dat drankje uit ligt en de tablets zijn verdwenen, is met de nieuwe inbraaktools groter geworden. De boodschap is dan ook: áls je al een laptop, tablet of telefoon in je auto laat liggen, ook al is het uit het zicht: zet het apparaat volledig uit. Alleen dan is er geen signaal te traceren. Van Hoorn: “Vliegtuigstand is niet voldoende. Het apparaat moet echt helemaal zijn uitgeschakeld. “

Een garantie tegen auto-inbraak is het natuurlijk niet, en de beste remedie om je spullen te behouden blijft een simpele: laat geen waardevolle spullen achter in je auto. Hoe omgekeerd de wereld daarmee ook is.