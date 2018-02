Eerste DNA-afnamedag Nicky Verstappen goed verlopen

De komende 14 dagen wordt bij 17.500 mannen DNA afgenomen die inmiddels al een brief hebben. In de loop van de komende week krijgen nog eens 4.000 mannen een uitnodiging. Deze mannen woonden in 1998 in delen van de gemeenten rondom de Brunssummerheide of in Heibloem, maar nu elders in Limburg of daarbuiten. Daarmee komt het totaal uitgenodigden op 21.500.

Er is veel belangstelling van de pers bij de locaties