Verkeersongeval met 4 gewonden, onderzoek toedracht loopt

Agenten troffen de beschadigde auto tegen de vangrail, bekommerden zich om gewonden en zetten de ongevalslocatie af. Eén van de inzittenden zat bekneld en is door brandweerlieden uit het voertuig gehaald. Alle vier de gewonden werden met verder niet nader bekend letsel naar ziekenhuizen in Deventer, Nijmegen en Apeldoorn overgebracht. Bij de bestuurder, een 26-jarige inwoner van Apeldoorn, is een bloedblok afgenomen om vast te kunnen stellen of onder invloed is gereden. De andere inzittenden zijn mannen van 26, 27 en 29 jaar uit Apeldoorn en Utrecht.