Beroving pizzakoerier in onderzoek

Nijmegen - Vrijdagavond rond 19.50 uur vond een beroving plaats van een pizzakoerier op de Vredeman de Vriesstraat. De 17-jarige jongen was op weg om een pizza af te leveren toen hij op straat door een gemaskerde man met een steekwapen werd bedreigd. De overvaller eiste geld en is er vervolgens te voet vandoor gegaan. Na de melding stelde de politie meteen een onderzoek in.