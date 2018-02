Verdachte situatie; getuigen gezocht

Het meisje had een lekke band en liep met haar fiets aan de hand woensdag 21 februari rond 18.00 uur over de Rijksstraatweg. Toen zij vanuit de richting van Beverwijk in de richting van Castricum liep en vlak voor de rotonde was bij Marquettelaan, werd zij lastiggevallen door een opdringerige man. Het meisje wist door haar standvastige optreden de man te verjagen.

De politie wil graag weten wie deze onbekende man is en wat zijn bedoelingen zijn geweest.

Toen het meisje afgelopen woensdag aan het eind van de middag door de man werd lastig gevallen, fietste er een wielrenner langs en meerdere automobilisten. Het meisje riep de wielrenner om hulp, maar de wielrenner reageerde hier niet op. Bent u die wielrenner of heeft u iets van dit incident gezien? Laat het dan s.v.p. weten aan de politie van basisteam IJmond.

Van de man is een signalement bekend

- zwarte baard

- ongeveer 1.75 m lang

- onverzorgd uiterlijk

- tussen de 55 en 65 jaar

- slecht gebit

De man reed die woensdagmiddag 21 februari op een elektrische fiets.

Heeft u afgelopen woensdagmiddag- of avond iets gezien van dit incident op de Rijksstraatweg in Heemskerk, nabij de rotonde met de Marquettelaan en dit nog niet gedeeld met de politie?

Belt u dan s.v.p. met de recherche van basisteam IJmond via tel.nr. 0900-8844.

Heeft u andere informatie met betrekking tot deze gebeurtenis, maar wilt u anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, via tel.nr. 0800-7000.