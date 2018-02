Getuigen gezocht van winkeldiefstal met geweld

De medewerkster belde na het incident zelf de politie. Aan agenten vertelde ze dat er een onbekende man de winkel in liep en zich voordeed als klant. Toen de vrouw hem een toestel toonde waar hij interesse in had, ging hij er met het toestel vandoor. De medewerkster probeerde hem nog tegen te houden, maar de verdachte gaf haar een duw. Hierdoor viel ze op de grond en kon de man met buit de winkel uit vluchtten. Vervolgens zag ze de verdachte wegfietsen richting de Fluitenbergstraat. Op de bagagedrager van zijn fiets zat een donkere fietstas. De verdachte was een licht getinte man, ongeveer 1.80 M. lang met een stoppelbaard. Hij droeg een bruine broek, zwarte jas en een grijze muts. De medewerkster raakte lichtgewond en deed aangifte van de winkeldiefstal.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Den Haag-Zuid zoekt getuigen. Hebt u iets gezien van de winkeldiefstal? Of hebt u in de omgeving van de telefoonwinkel aan de Leyweg de verdachte gezien? Of hebt u andere informatie over de verdachte? Neem dan contact op met de districtsrecherche via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.