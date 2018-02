Man gewond bij ruzie Havenplein Spijkenisse

Agenten kregen de melding dat een man in een plas bloed op de grond zou liggen. Getuigen vertelden dat er een ruzie aan vooraf was gegaan en gaven het signalement van de dader. Agenten hadden direct een idee bij de identiteit van een mogelijke verdachte. Ze gingen naar de woning van deze man en hielden hem aan. Hij had een bebloed mes op zak.

Of de mannen elkaar kenden of wat de reden voor de ruzie was zoekt de politie vandaag uit. Zowel verdachte als dader wilden vanochtend maar weinig verklaren.