Politie onderzoekt overval snackbar Hoek van Holland

Rond 21.00 uur kwam een man met een masker op de zaak binnen en bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Met geld uit de kassa ging de overvaller er daarna vandoor. De politie startte een onderzoek, maar dat heeft nog niet tot een aanhouding geleid.

Heeft u iets gezien of gehoord van de overval? Of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000.