Auto tot stilstand gedwongen

Vrijdag 23 februari 2018 om 20,30 uur kwamen er verschillende telefoontjes van een dronken bestuurder op de A58 vanaf Eindhoven richting Tilburg. De bestuurder zou erg slingeren al tegen een vangrail aangereden zijn. Meerdere medeweggebruikers reden met hun gevarenlichten achter de auto om het overige verkeer te waarschuwen. Verschillende surveillance-eenheden werden er heen gestuurd. Eén politieauto kon voor het voertuig komen en gaf de bestuurder een volg teken om de snelweg af te gaan. Maar de auto reed rechtdoor over de snelweg. Om een ernstig verkeersongeval te voorkomen besloten de agenten de auto in te sluiten en zo tot stilstand te dwingen. De bestuurder, een 27-jarige man uit ’s-Hertogenbosch, is aangehouden. Er is bloed van hem afgenomen om dat te laten onderzoeken op drugsgebruik. Hij krijgt verschillende processen-verbaal voor zijn rijgedrag.