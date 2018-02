Integrale verkeerscontrole

Op vrijdag 23 februari 2018 vanaf 19.30 uur tot na middernacht was het bedrijventerrein hermetisch afgesloten. Op de in- en uitvalswegen van het terrein stonden of motorrijders van de politie of ANPR voertuigen die alle kentekens scanden. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. De camera in de auto leest alle kentekens en geeft een signaal bij een hit. Er is dan iets mis met het kenteken of met de eigenaar van de auto. Verder onderzoek moet dan uitwijzen wat er is. Die onderzoeken werden gedaan op twee plaatsen, aan de Kraaivenstraat en aan de Zevenheuvelenweg. Op die locaties stonden mensen van de Belastingdienst, mensen van de Gemeente Tilburg en politieagenten die de auto’s en hun inzittenden controleerden.