Man aangehouden voor mishandelen vriendin

Op vrijdag 23 februari 2018 om 19.40 uur kwam er een melding binnen vanuit een woning in de wijk Overakker. Een vrouw belde die aangaf dat ze mishandeld was door haar vriend. Hij zou haar in een dronken bui geslagen had. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze de verdachte bij zijn auto in de straat. Het slachtoffer deed aangifte en de verdachte, een 36-jarige man uit St. Willebrord, werd naar het bureau gebracht. In zijn fouillering werd een groot geldbedrag aangetroffen. Er wordt een onderzoek naar het geld ingesteld. In het kader van een verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers heeft hij ook geblazen. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol te zijn. Hij kan daarom rekenen op een hogere strafeis. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/30/verplichte-alcohol-en-drugstest-voor-geweldplegers-per-1-juli-landelijk-uitgerold