Onderzoek na aantreffen gewonde man

Er zou ruzie zijn geweest tussen twee mannen in een uitgaansgelegenheid aan de Grotestraat. Een van hen werd door een beveiliger naar buiten gezet. De andere man zou vervolgens ook naar buiten zijn gegaan. Kort daarop zou het schietincident hebben plaatsgevonden met een 28-jarige inwoner van Nijmegen als slachtoffer. Politieagenten hebben op basis van het doorgegeven signalement in de omgeving naar de vermoedelijke verdachte gezocht, daarbij is ook een speurhond ingezet; maar deze persoon werd niet meer aangetroffen.

De Nijmegenaar is ernstig gewond opgenomen in het ziekenhuis. Hij zal worden gehoord zodra dat mogelijk is.

Zowel forensische opsporing als de recherche deden ter plaatse uitgebreid onderzoek. Uit eerste onderzoek blijkt dat inderdaad sprake is van een schietincident. Agenten hebben diverse zaken voor nader onderzoek inbeslaggenomen. Ook spraken zij met meerdere getuigen, zowel uitgaanspubliek als omwonenden. De recherche onderzoekt de zaak verder. Onder andere worden camerabeelden uitgekeken.

Getuigen van de ruzie of van het schietincident, die nog niet met politie hebben gesproken, worden verzocht om contact op te nemen met de Districtsrecherche via 0900-8844. Ook kan anoniem via M informatie worden doorgegeven op 0800-7000.

