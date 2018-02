Poging straatroof in onderzoek

Een getuige waarschuwde de politie waarop agenten direct ter plaatse gingen en een onderzoek startten. Er is door meerdere eenheden op basis van de doorgegeven signalementen naar de verdachten uitgekeken, maar die werden niet meer aangetroffen. Ook spraken agenten met enkele getuigen en er is in de directe omgeving een buurtonderzoek gedaan.

Van het slachtoffer is een aangifte opgenomen. De 62-jarige man liep door de mishandeling verwondingen op aan zijn hoofd en is voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.

Van de verdachten is een summier signalement bekend: drie licht getinte mannen, ongeveer 20 jaar, rond 1.80m lang en slank postuur; ze hadden een zwarte scooter bij zich. Getuigen die nog niet met politie hebben gesproken worden verzocht om contact op te nemen met basisteam Achterhoek West via telefoon 0900-8844.

2018085098 ^MJV