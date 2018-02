Onderzoek naar overval tankstation

De gewaarschuwde politie stelde meteen een onderzoek in. Er is een burgernetmelding uitgegaan met getuigenoproep en in de omgeving keken agenten naar de verdachte uit, maar deze is niet meer aangetroffen. Van het slachtoffer is aangifte opgenomen.

Van de verdachte is een summier signalement bekend: een man van 25 a 30 jaar, droeg een donkere sjaal en muts en sprak Engels. Getuigen van de overval, of mensen die in de buurt van het tankstation iets bijzonders is opgevallen, worden verzocht om contact op te nemen via 0900-8844.

2018085159 ^MJV