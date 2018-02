Poging overval supermarkt Hoorn

Zondagochtend rond 07.05 uur werd het personeel buiten de winkel aan het Betje Wolfplein in Hoorn bedreigd door een man. Een medewerker werd daarbij verwond door een scherp voorwerp. Daarna probeerde de man de winkel binnen te dringen. Toen dit niet lukte is de dader er hard lopend vandoor gegaan.



De medewerker is voor behandeling per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2018036182