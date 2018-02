Hagenaar aangehouden voor bedreiging

Een getuige van het incident belde de politie. In een woning aan de Goeveneurlaan zou een ruzie zijn. Omdat de 30-jarige verdachte de woning niet wilde verlaten, ontstond er een worsteling tussen de 30-jarige man en een vrouw. Tijdens deze worsteling raakte de vrouw gewond. Zij is per ambulance met verwondingen aan haar arm naar het ziekenhuis vervoerd.



Toegesnelde agenten namen vanwege het mogelijke steekwapenbezit geen enkel risico. Toen zij in de woning arriveerden, vluchtte de verdachte met een steekwapen de woning uit. Omdat de verdachte geen gehoor gaf aan de aanwijzingen van de politie, loste een agent een waarschuwingsschot. Na een achtervolging te voet, hielden agenten de man in de Rodenbachstraat aan. De Hagenaar zit nog vast.