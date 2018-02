Fietsendief opgepakt

Op zaterdag 24 februari 2018 om 23.00 uur kwamen er verschillende meldingen binnen bij het Operationeel Centrum. Er zouden enkele Oost-Europese mannen met meerdere fietsen lopen te slepen op de Bosscheweg in de richting van Berkel-Enschot. Eén van de melders reed onopvallend achter de mannen aan. Verschillende surveillance-eenheden werden naar de Bosscheweg gedirigeerd. Voordat de agenten ter plaatse waren was één van de mannen al weg. Een afgesloten fiets die hij meezeulde liet hij achter. Wel troffen ze een 43-jarige man uit Roemenië die aangaf geen vaste verblijfplaats in Nederland te hebben. Hij had twee fietsen bij zich waarvan hij er één om zijn nek droeg. Ook vonden de agenten de achtergelaten fiets van de tweede verdachte. Uiteindelijk zijn ze met de man, die verdacht werd van diefstel en drie fietsen naar het bureau gegaan. De foto's van de fietsen zijn geplaatst op de Facebookpagina van Politieteam Tilburg-Centrum zodat eventuele aangevers zich kunnen melden.