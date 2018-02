Man gewond bij steekincident

De melding van het steekincident kwam rond 21.00 uur binnen.

Het slachtoffer is – voor zover nu bekend – met lichte verwondingen door een ambulance voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt wat de aanleiding voor het steekincident is geweest en wie erbij betrokken is.

Meer informatie is nu niet bekend.

Personen die iets gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.