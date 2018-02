Woningoverval verder onderzocht

Agenten gingen in de omgeving op zoek naar de verdachten, die zijn echter niet meer aangetroffen. Rond de woning werd een afzetting geplaatst. Recherche en Forensische Opsporing deden onderzoek in en om de woning. Enkele zaken zijn veiliggesteld voor verder onderzoek. Ook is een buurtonderzoek gedaan. De man is voor behandeling per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn eveneens bejaarde vrouw is ter controle meegegaan. De bewoner is weer thuis en er is inmiddels aangifte van hem opgenomen.

De verdachten zouden er rennend vandoor zijn gegaan in de richting van de kinderboerderij. Getuigen van de overval of mensen die vrijdagavond iets bijzonders is opgevallen op de Loevestein worden verzocht om contact op te nemen met het overvallenteam in Arnhem, via telefoon 0900-8844.

2018083897 ^MJV