Politie houdt drie minderjarige verdachten aan voor brand school

Hengelo - Op vrijdag 19 januari jl. ontstond er rond het middaguur een brand bij een school aan de Fré Cohenstraat in Hengelo. 180 leerlingen moest worden geëvacueerd. De brand was gelukkig snel onder controle maar er was flink wat rook ontstaan. De recherche deed onderzoek naar de brand en heeft drie jongens aangehouden.