Woninginbreker gearresteerd

Rond 03.25 uur kreeg de politie een melding dat er breekgeluiden waren te horen bij een woning. Met meerdere agenten werd de woning rondom afgezet en een onderzoek ingesteld. Hierbij bleek dat een raam aan de voorzijde was geforceerd. In de achtertuin van de woning troffen agenten plotseling een man aan, die kennelijk via een raam aan de achterzijde naar buiten was gevlucht. De verdachte had een vaag verhaal over zijn aanwezigheid en aangetroffen sporen wezen in zijn richting. De man, een 45-jarige inwoner van Haarlem, werd direct aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.