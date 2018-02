Overval op een hotel in Alkmaar.

Een medewerkster stond achter de kassa toen er opeens een man achter de balie kwam staan. De man eiste geld onder bedreiging van een vuurwapen. De medewerkster kon geen kant op en opende de kassa. De overvaller ging er met onbekende buit vandoor.

We zijn op zoek naar de volgende persoon:

- man

- lengte ongeveer 175 cm

- bruine ogen

- zwarte jas met capuchon

- Hij had een grijze bivakmuts bij zich.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gehoord of gezien hebben. U kunt contact opnemen met tel.nr.: 0900-8844

U kunt zich voorstellen dat de slachtoffers enorm geschrokken zijn. De schade die wordt aangericht is groot. Het is dan ook belangrijk dat deze mensen worden opgevangen door slachtofferhulp.

Collega Bosma van de recherche:“ Deze mensen krijgen een wapen te zien en worden bedreigd voor een klein bedrag. Zo iemand heeft totaal geen besef wat dit doet met een slachtoffer. Het kan zelfs jarenlange schade aanrichten.“

Slachtofferzorg is dan ook erg belangrijk.

De politie is er om te luisteren naar uw verhaal en een aangifte op te nemen als u dat wilt. Ook informeert de politie u over uw rechten en hoe u aangifte kunt doen. We beschermen u als u bang bent (opnieuw) slachtoffer te worden en we verwijzen u naar organisaties die u verder kunnen helpen.

Bent u slachtoffer van een misdrijf geweest en wilt u meer weten over waar u terecht kan en hoe slachtofferhulp Nederland u kan helpen kijk dan hier -> https://www.politie.nl/themas/slachtofferzorg.html