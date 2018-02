16-jarige Rotterdammer vast in onderzoek dubbele liquidatie Rotterdam

De vierde verdachte wordt ervan verdacht bij de voorbereiding van de schietpartij van 20 december betrokken te zijn geweest. Wat zijn rol precies is geweest, wordt op dit moment verder uitgelopen. De verdachte was ten tijde van de schietpartij nog 15.

Het onderzoek leidde de afgelopen weken al naar drie verdachten. De eerste verdachte van 18 jaar werd dinsdagochtend 13 februari aangehouden. Hij was tijdens het schietincident overigens pas 17 jaar. Twee dagen later, donderdagmiddag 15 februari, werd de tweede verdachte, eveneens een 18-jarige verdachte, gearresteerd. Overigens was ook hij ten tijde van de schietpartij 17 jaar. De derde verdachte (tevens 18 jaar) zat al in hechtenis. Hij werd enkele weken geleden aangehouden in een woning waarbij een AK47, werd aangetroffen. Mogelijk is dit wapen gebruikt bij de dodelijke schietpartij; daar loopt nog onderzoek naar.