Arrestatie na negeren stopteken en wapenvondst

De bestuurder stapte uit daarbij druk gebarend en zichtbaar opgefokt. Een van de agenten zag in de auto op de bestuurdersstoel een mes liggen. Bij nader onderzoek werd in de auto nog een mes en een houten balk aangetroffen. De automobilist werd vanwege gevaarlijk verkeersgedrag en de wapenwetgeving aangehouden. Zijn verlopen rijbewijs is ingevorderd. Daar hij dat niet bij zich had is zijn auto met verlopen APK-keuring in bewaring genomen. Bovendien bleek dat er voor hem nog een vonnis open stond van 13 dagen zitten of 509 euro betalen