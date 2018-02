Arrestatie poging straatroof

De politie ontving eerst een melding van een poging overval op een benzinestation aan de President Rooseveltlaan in Vlissingen. Een man kwam met een bijl het pand binnen, maar vluchtte direct weer weg. Korte tijd daarna kwam de melding dat een man getracht had om een 24-jarige vrouw uit Middelburg op de Lange Geere in Middelburg te beroven. De dader wilde de tas uit haar handen trekken. Er ontstond een worsteling en een voorbijganger schoot te hulp. De dader vluchtte zonder buit weg. Er bleef een mes achter. De politie vermoedde dat deze van de dader was en nam het in beslag. Naar aanleiding van een signalement uit beide incidenten kon de politie tijdens het buurtonderzoek een verdachte aanhouden. Hij werd ingesloten voor nader onderzoek.

De politie nam een aangifte op van een straatroof op de Langevieleweg van zondagavond 25 februari rond 21.30 uur. Een 47-jarige bewoonster wilde een tas met afval wegbrengen en een man trok de tas en de druppel voor het lozen van afval uit haar handen.

Het is nog niet duidelijk of de verdachte met al deze zaken in verband kan worden gebracht. De politie doet onderzoek.