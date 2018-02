Motorcrosser vlucht voor politie

Agenten zagen de verdachte op een crossmotor zonder licht over het fietspad aan de Kroonenveldweg rijden. De bestuurder reageerde direct en reed de rotonde op reed richting de Veerseweg. De agenten gaven een stopteken en bleven achteraan de verdachte rijden. Op de crossmotor zat geen kenteken. Op de Veerseweg trachtten de agenten hem te laten stoppen, maar hij ging via het trottoir er vandoor. De snelheid lag op ongeveer 55 km per uur. Op enig moment gaf de agenten een kleine tik tegen de crossmotor waarna de bestuurder begon te zwalken en uiteindelijk in de groenstrook viel. Hij werd aangehouden op verdenking van verschillende verkeerswetten, zoals rijden zonder helm, zonder kenteken, met een motor rijden op een bromfietspad.

De politie onderzoekt ook of hij de eigenaar is van de motor of dat deze van diefstal afkomstig is. De verdachte zit nog vast voor verhoor.