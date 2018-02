Verkeersruzie loopt uit op mishandeling.

Politiemensen keken daarop tevergeefs uit naar de verdachte. Rond 19.30 uur kwam een melding dat de verdachte opnieuw gesignaleerd was op de Marktstraat nu als bijrijder in een auto. De dienders zagen de bedoelde auto rijden en gaven op de Heikant een stopteken waaraan werd voldaan. Hierna werd de verdachte buiten heterdaad met toestemming van de officier van justitie aangehouden. Volgens hem zat het verhaal anders in elkaar en had de tegenpartij naar hem gewenkt om te stoppen. De aangever zou enkele discriminerende opmerkingen hebben geroepen. Toen die man hem aanraakte, had hij hem in een reflex in het gezicht geslagen.