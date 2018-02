Grote zoektocht naar ontvoerde baby

Iedereen die meer weet, bijvoorbeeld over de locatie van de donkere Mercedes, het meisje of de man en vrouw, wordt opgeroepen om direct 112 te bellen. Zodra er meer informatie is over de zaak wordt die gedeeld op politie.nl en via Twitter op @politieob.

Ook doet de politie een oproep aan de ontvoerders van Hannah Simons zelf: meld je bij de politie Oost-Brabant. Dat kan door een politiebureau binnen te lopen of contact met ons op te nemen via 0900-8844 of via 112.