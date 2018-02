Hannah en ouders terecht, baby in goede gezondheid

Het team gaat zich nu richten op het verdere onderzoek. De ouders van Hannah zitten vast en hun uitlevering zal worden verzocht: “Hannah is in veiligheid gebracht en keert zo snel als mogelijk terug naar Nederland”, zo laat het onderzoeksteam weten.



Politiechef Frans Heeres reageert verheugd op het nieuws: “Ik wil het onderzoeksteam, het Openbaar Ministerie en iedereen die heeft meegedacht een groot compliment maken. Er is goed politiewerk verricht, maar het belangrijkste is dat Hannah in goede gezondheid terug is gevonden.”