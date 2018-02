Man opgepakt na neersteken partner

De man meldde zich zelf rond 19.45 uur bij de politie. Nadat politiemensen en ambulance bij de woning aankwamen, werd hij gearresteerd en startte het ambulancepersoneel met het verlenen van medische zorg. De toestand van de vrouw was erg zorgwekkend en ook de inzet van een traumahelikopter was noodzakelijk. De vrouw werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, waar de medische hulpverleners haar leven wisten ter redden.



Wat de reden is van het steekincident zal uit het nadere onderzoek moeten blijken. Vooralsnog lijkt er sprake van een ruzie in de relationele sfeer.