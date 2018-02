Tien vragen en antwoorden over ontvoering Hannah

Waar komen Rowan en Kim vandaan?

Zij hebben geen vast woonadres.



Hoe oud zijn Rowan en Kim?

Rowan en Kim zijn 25 en 26 jaar oud.



Was de verzorger een pleegmoeder?

Ja.



Zijn er meer kinderen van de twee onttrokken aan het ouderlijk toezicht?

Nee, zij hebben maar één kind.



Heeft de politie enig idee waar de baby is?

Op dit moment niet, we houden rekening met meerdere scenario’s waarbij alle beschikbare middelen worden ingezet. Daarbij is ook contact opgenomen met de buurlanden België en Duitsland.



Waar zoekt de politie zoal?

Er zijn op dit moment geen concrete zoeklocaties geweest, los van de plek waar het kind vanmorgen werd weggenomen.



Worden er ook zichtbare zoekacties verricht?

Nee, daar is op dit moment geen sprake van.



Is het kind in gevaar? We maken ons ernstige zorgen over de veiligheid van het kind.

Het gaat om een baby van 6 maanden die niet voor niets door jeugdzorg uit huis was gehaald.



Is er bij de ontvoering geweld gebruikt?

Ja, het kind is met geweld uit de Maxi-Cosi getrokken. We hebben geen info dat het daarbij ook daadwerkelijk gewond is geraakt.



Is er zicht op waar de ouders nu zijn?

