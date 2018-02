Gewapende overval gokhal America in Opsporing Verzocht

De verdachte is een man van 1.80 meter groot met fors postuur en geschatte leeftijd van circa 35 jaar. Hij droeg een pet en zonnebril, glimmende bruine jas, spijkerbroek en lichte schoenen. De politie hoopt met het tonen van de bewakingsbeelden dat het publiek meer duidelijkheid kan geven over zijn identiteit. Getuigen die informatie hebben over de overval of de verdachte worden verzocht deze te delen met de politie via 0900 – 88 44.

De uitzending van Opsporing Verzocht is op dinsdag 27 februari om 20.30 uur op NPO 1 en zal een dag later worden herhaald.

2017076500