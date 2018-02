Lichaam gevonden overleden man is vermiste Orlando

Den Haag / Rotterdam - Duikers troffen maandagavond 26 februari in het water aan de Böttgerwater, Den Haag Ypenburg, het lichaam van de 17-jarige vermiste Orlando aan. Brandweer en politie waren gericht op die plek aan het zoeken naar aanleiding nieuwe informatie die vandaag binnenkwam in de vermissingszaak van de 17-jarige Orlando. Officiële identificatie leidde later op de avond dat het ging om het stoffelijk overschot van de vermiste Orlando ging.