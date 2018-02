Veiligheid en gezondheid staan voorop bij gebruik schietbanen

De inspectie eist verder dat het korps de rapportage over de risico’s door fijnstof of kruitdampen aanpast. Het gaat hierbij om de beschrijving van het uitgevoerde onderzoek. De rapportage is hierop aangepast en ter beoordeling aan de inspectie gestuurd. De eindconclusie blijft dat bij voldoende ventilatie geen sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico.



Ten slotte meldt de inspectie dat er te weinig aandacht is voor de mogelijke gevolgen op de demping van geluid bij het gelijktijdig dragen van gehoorbescherming én veiligheidsbril. TNO gaat hiernaar onderzoek doen.



De inspectie heeft aangegeven dat er geen gronden zijn om de schietbaan in Amsterdam te sluiten. Het korps is in gesprek met de inspectie over mogelijke verbetermaatregelen.